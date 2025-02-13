６日、利川市柏楊壩鎮で歌や踊りを披露する灯歌チーム。（利川＝新華社記者／杜子璇）【新華社利川2月13日】中国湖北省恩施トゥチャ族ミャオ族自治州利川市柏楊壩鎮の街頭でこのほど、民俗音楽「灯歌」の伝習所に所属するメンバーが歌や踊りを披露した。利川灯歌は同鎮一帯に起源を持ち、新年や祝祭日、慶事の際に演じられる。色とりどりの竜船や四角の枠に踊り手が入る「車車灯」などで知られ、2011年に第3