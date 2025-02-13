『ウィッチ』『ライトハウス』のロバート・エガース監督が手掛ける吸血鬼映画『ノスフェラトゥ』（原題：Nosferatu）が５月16日に日本公開されることが決定した。本作は、F・W・ムルナウ監督のサイレント映画『吸血鬼ノスフェラトゥ』(1922)にエガース監督独自の視点を入れて完成させたゴシック・ロマンスホラー。エガース監督は幼少期に『吸血鬼ノスフェラトゥ』に夢中になり、高校時代には友人と共同で舞台化脚本を執筆し、上演