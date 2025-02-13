愛知県刈谷市のJR東刈谷駅で2月13日夜、人が電車にはねられ死亡しました。JR東海道線は、一部区間で一時運転を見合わせましたが、午後11時20分に再開しました。警察などによりますと13日午後9時50分ごろ、刈谷市東刈谷町のJR東海道線東刈谷駅の構内で、下りの新快速列車が人と衝突したということです。はねられた人はその場で死亡が確認されました。列車に乗っていた乗客らにケガはありませんでした。事故の影響で、JR東海