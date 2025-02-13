アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領による直接交渉をめぐり、ゼレンスキー大統領は13日、ウクライナ抜きの合意は受け入れないと主張しました。ロイター通信によりますと、ゼレンスキー大統領は13日、トランプ大統領とプーチン大統領による直接交渉をめぐり、ウクライナ抜きの合意は受け入れないとした上で、「プーチン大統領の計画通りにさせないことが重要だ」と訴えました。ウクライナやヨーロッパ各国では、米露