SnowManの目黒蓮（27）が13日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（木曜後10・00）に出演。5人組ダンスボーカルグループ「M！LK（ミルク）」のメンバーで俳優の佐野勇斗（26）と旅をする中でグループの将来について真剣に語った。映画「劇場版トリリオンゲーム」（監督村尾嘉昭、2月14日公開）で共演した佐野と目黒は今回「男2人旅」と題して廃校をリノベーションしたキャンプ場で満天の星空を鑑賞した。旅の終盤、ともに