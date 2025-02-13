バルセロナは13日、スペイン代表DFパウ・クバルシ(18)との契約延長を発表した。契約期間は2029年6月30日までとなった。クバルシはジローナのユースから2018年7月にバルセロナのカンテラに加入。順調に昇格を果たすと、2024年1月にファーストチームに正式昇格を果たした。今シーズンはラ・リーガでここまでの全23試合に出場し3アシストを記録。チャンピオンズリーグ(CL)でも8試合コパ・デル・レイでも3試合に出場していた。バルセロ