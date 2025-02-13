グラビアアイドルの柳瀬さきがこのほど、東京・秋葉原のソフマップで最新イメージDVD『THE「I」』(発売中 4,620円税込 発売元:エスデジタル)の発売記念イベントを行った。DVD『THE「I」』の発売記念イベントを行った柳瀬さき2014年のデビュー以来、100cmのIカップバストとグラマラスボディでグラビアシーンを沸かせている柳瀬さき。デビュー10周年となった2024年は多くのグラビア作品を発表し、改めて存在感を知らしめた。そんな彼