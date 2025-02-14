Lucia Mutikani[ワシントン １３日 ロイター] - 米労働省が１３日発表した１月の卸売物価指数（ＰＰＩ、最終需要向け財・サービス）は前年比３．５％上昇した。伸びは前月の３．３％から加速し、予想の３．２％も上回った。インフレ加速が裏付けられたことで、連邦準備理事会（ＦＲＢ）は下半期まで利下げを見送るとの見方が強まる可能性がある。前月比では０．４％上昇。エコノミスト予想は０．３％上昇だった。昨年１２月は０．