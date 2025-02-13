【ニューヨーク共同】13日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比93銭円高ドル安の1ドル＝153円44〜54銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.0398〜0408ドル、159円63〜73銭。前日の大幅な円安ドル高の要因となった米長期金利の上昇が一服し、ひとまず利益確定を目的にドルを売って円を買う動きが優勢だった。