阪神は１３日、ファンクラブ会員限定で公式戦チケットの抽選販売を追加で実施することを発表した。対象は４月８日〜９月２０日に阪神甲子園球場で開催されるレギュラーシーズン全６２試合。一、三塁アルプス指定席、ライト外野指定席、レフト外野指定席の販売で、１人１試合、１席種１回（最大４枚まで）のみの申し込みとなる。阪神は１１日正午からファンクラブ全会員を対象に、甲子園と京セラドーム大阪で主催する公式戦チケ