夫婦間の信頼は重要ですが、ときにパートナーの経済的な不誠実さが問題になることも。今回は、夫の経済的な問題に立ち向かう際の対処法に焦点を当てます。【経済的な裏切りへの対処】家庭内での金銭的なやり取りは信頼に基づいて成り立っています。夫からの生活費の削減や、勝手に共同のお金を使用するなどの問題が発覚した場合は、まず詳細な記録を取り、証拠を確保しましょう。【正当な権利の主張】家庭の経済問題に直面したら、