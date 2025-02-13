今冬の移籍市場でオマル・マルムシュ、ヴィトール・レイス、アブドゥコディル・フサノフ、ニコ・ゴンザレスの4人の即戦力を獲得したマンチェスター・シティ。すでに全選手が起用されており、後半戦ではどのような影響をチームにもたらすのだろうか。そんなシティだが、実は冬の移籍市場でニコに次ぐ5人目の獲得を目指していたようだ。そのターゲットが、レヴァークーゼンのMFフロリアン・ヴィルツだ。『SPORT BILD』のクリスティア