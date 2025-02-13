高校野球大好き芸人のかみじょうたけし（46）といけだてつや（41）がYouTube「かっ飛BASE!BALLCHANNEL」を更新。名監督の名采配を振り返った。いけだが紹介したのは取手二、常総学院を率いて春夏22回の甲子園出場で優勝3度の名称・木内幸男監督の「グラウンド外の名采配」。ある年、常総学院の人気選手を宿舎の外で女の子が“出待ち”していた。木内監督は彼女たちを全員宿舎に招き入れてしまった。大丈夫ですか？と