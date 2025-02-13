明海大の小谷哲男教授と筑波大の東野篤子教授が１３日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米国のトランプ大統領とロシアのプーチン大統領の電話会談でウクライナとの停戦交渉開始が合意されたことについて議論した。小谷氏は、トランプ氏は本来、就任までに交渉の実現に向けた道筋を付けたかったと指摘し、「米国は間髪入れずに、調整の流れを作りたいと思っている」と分析した。東野氏はトランプ政権がウクライナの全領