JR東海道線が、岡崎～大府の上下線で人身事故のため、現在運転を見合わせています。 JR東海によりますと13日午後9時55分ごろ、東海道線の東刈谷駅構内で、下り新快速列車に線路内に立ち入った人が接触したため、現在、岡崎～大府の上下線で運転を見合わせています。 運転再開は午後11時40分の見込みだということです。