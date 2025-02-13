2.5次元タレントグループ・シクフォニが、14日から全国約600校の高校で校内放送をジャックすることを発表しました。グループ初のシングル『Lodious Takt』が12日にリリースされたことにちなんで開催され、シクフォニのメンバーからのコメントや、3月から始まるライブツアーのリード曲でもある『Lodious Takt』、デビュー曲の『J0KER×JOK3R』が昼休みや下校時間に放送されます。期間は2月14日から3月17日で、全国の若者へ向けたエ