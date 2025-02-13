「今後も物価の見通しが実現していけば、引き続き政策金利を引き上げていく基本的な考えは変わらない」ーこう話すのは日本銀行総裁の植田和男氏。 2025年1月24日、日本銀行は金融政策決定会合で政策金利を0.25％から0.5％に引き上げた。この0.5％は日本にとって17年ぶりとなる金利水準。 それまで日銀が発信してきた内容から当初、利上げは24年12月が見込まれていたが、米国のドナルド・トランプ大統領の就任が