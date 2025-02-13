日本時間２２時３０分に米生産者物価指数（PPI）（1月）、新規失業保険申請件数（02/02 - 02/08）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 生産者物価指数（PPI）（1月）22:30 予想0.2%前回0.2%（前月比) 予想3.2%前回3.3%（前年比) 予想0.3%前回0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想3.3%前回3.5%（食品・エネルギー除くコア・前年比) 新規失業保険申請件数（02/0