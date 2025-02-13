ドル円１５３．８０近辺、ユーロドル１．０３９０近辺＝ＮＹ為替 ＮＹ朝方、米ＰＰＩと新規失業保険申請件数の発表を控えて、ドル円は153.80近辺で推移している。これまでのところドル円は上値重く推移しており、安値153.74レベルから離れずの水準で推移している。 ユーロドルは1.0390近辺での推移。ロンドン昼にかけてはドル買いが強まり1.04台前半から1.03台後半へと下押しされている。ユーロドルも