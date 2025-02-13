生産者物価指数（PPI）（1月）22:30 結果0.4% 予想0.2%前回0.5%（0.2%から修正）（前月比) 結果3.5% 予想3.2%前回3.3%（前年比) 結果0.3% 予想0.3%前回0.4%（0.0%から修正）（食品・エネルギー除くコア・前月比) 結果3.6% 予想3.3%前回3.5%（食品・エネルギー除くコア・前年比)