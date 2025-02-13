新規失業保険申請件数（02/02 - 02/08）22:30 結果21.3万件 予想21.5万件前回22.0万件（21.9万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（01/26 - 02/01） 結果185.0万件 予想188.7万件前回188.6万件（継続受給者数)