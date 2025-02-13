モデルの藤井夏恋（28）が13日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。藤井は「Photo by 夫」とつづり、クールな雰囲気の最新オフショットを投稿した。藤井は昨年12月に人気ロックバンド「IDon'tLikeMondays.」のボーカルYUとの結婚を発表した。この投稿には「かれんちゃんかっこいい〜」「クールな夏恋ちゃんほんと大好き」「悠さん撮る夏恋ちゃんほんとにすき！いつか2人のファッションイベントと