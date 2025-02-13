2023年に亡くなった漫画家・松本零士さんの展覧会『「銀河鉄道 999」50周年プロジェクト松本零士展創作の旅路』（6月20日から9月7日）が、六本木ヒルズ・東京シティビューで開催されることが発表されました。松本さんは、1957年に漫画家デビューし、『宇宙戦艦ヤマト』や『宇宙海賊キャプテンハーロック』、『銀河鉄道 999』など数々の名作を生み出してきました。展覧会は、初期の作品も含む300点以上の原画、初公開の資料や貴