福岡ソフトバンクホークス・近藤健介（31）。去年、パ・リーグMVPに輝き、かつての同僚である大谷翔平選手も「天才的」と称した日本最強バッターを支える独自のトレーニング法に番組キャスター・高橋尚子（シドニー五輪女子マラソン金メダリスト）が迫った。【写真を見る】ソフトバンク・近藤健介「駆け引きメチャクチャ大好きです」日本最強打者を鍛えあげる“メンタルビジョントレーニング”に迫る【高橋尚子インタビュー】キャ