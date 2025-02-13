サウジアラビアの駐英大使は、サッカーの2034年ワールドカップ（W杯）サウジアラビア大会の期間中も同国では飲酒禁止を維持する方針だと明らかにした。12日に英ラジオ局LBCで明らかにした。駐英大使は「アルコールなしでも十分に楽しめる。他者のために文化を変えたくはない」と語った。同じイスラム圏のカタールで行われた22年大会では指定のファンゾーンなどで酒類が販売された。（ロイター＝共同）