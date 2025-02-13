13日、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子東地区）のレーヴィス栃木が、3月8日（土）、9日（日）に行われる第19週の長野GaRons戦に足利市内の高校生以下を無料招待することを発表した。クラブ公式Xで伝えている。 試合はFUKAI SQUARE GARDEN足利で行われ、GAME1は14時、GAME2は13時開始予定だ。 観戦方法として、会場のチケット販売ブースで学校名と学年、名前を伝える。その後、座席を指定しチケットを受