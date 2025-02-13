女優・高岡早紀が１３日、ＳＮＳを更新。充電の旅に出かけたことを報告した。「束の間の休息時間。。小さな旅に。充電は大事大事。アフターヌーンティーとかしちゃって楽しかったなー」と振り返った。乗り物の中で、シャンパンを手にほろ酔いっぽい表情でくつろぐ写真や、アフタヌーンティーの写真をアップしている。白っぽい革張りのシート、高級感あふれる内装に、フォロワーからは「プライベートジェットですか？きゃ&#98