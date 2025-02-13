立憲民主党は13日、私立で年間45万円までを支援するとした、独自の高校授業料無償化法案を策定し、公表した。立憲の法案では、所得制限は全て撤廃した上で、就学支援金の支給額を公立は11万8000円に、私立は加算して授業料の全国平均である45万円までに設定する。立憲の城井政調会長代理は、「『東京方式』の全国展開と、民主党政権のときの高校授業料実質無償化を念頭に置いた」と述べ、上限額63万円超を学校側の負担とする「大阪