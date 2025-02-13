ROTTENGRAFFTY¤¬3·î19Æü¡¢Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î2ËçÁÈ¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤ï¤Ó¤µ¤Ó¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤êDISC1¡Ø¤ï¤Ó¡Ù¤Î¾ÜºÙ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¢¡ROTTENGRAFFTY ²èÁüÀè¤´¤í¡¢¡ãROTTENGRAFFTY 25th Anniversary ¶ÁÅÔ¥°¥é¥Õ¥Æ¥£¡¼¡ä¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤È¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢MASAHIKO (G)¤ò·Þ¤¨¤¿¿·ÂÎÀ©½é¤Î2ËçÁÈ¥¢¥ë¥Ð¥à(DISC1¡Ø¤ï¤Ó¡Ù¡ÜDISC2¡Ø¤µ¤Ó¡Ù)¤è¤ê¡Ø¤ï¤Ó¡Ù¤Î¾ÜºÙ¤À¡£DIS