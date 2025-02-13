［パリ１３日ロイター］ - ウクライナのシビハ外相は、１３日公開の仏紙ルモンドのインタビューで、ウクライナ戦争終結に向けた協議をウクライナと欧州抜きで行うべきでないとの見解を示した。「ウクライナ抜きでウクライナを論じることはできないし、ヨーロッパ抜きでヨーロッパを論じることもできない」と述べた。ＮＡＴＯがウクライナの安全を保障する最もコストが低い方法はウクライナのＮＡＴＯ加盟だとし、ウクライ