国税庁をかたったフィッシングメールが増加しているとして、警視庁生活安全部（以下、警視庁）がXの公式アカウントで注意を呼び掛けています。警視庁は「国税庁からメール！？」とXにコメントした上で、「確定申告の時期を狙って、国税庁やeTaxをかたったフィッシングメール（SMS）が多くなっています」「個人情報やクレジットカード情報を入力させるサイトへ誘導しようとします」と説明。誘導先のサイトで個人情報やクレジ