暖かくなったらハイキングやトレッキングに繰り出したいとうずうずしているアクティブ派に向けて、アメリカ発のアウトドアブランド・Cotopaxi（コトパクシ）より新作「Cumbre Collection（クンブレ コレクション）」がリリースされました。ラインナップはデイハイク用テクニカルバックパック「Arenal 32L Backpack」（4万2900円）と、デイハイクにもデイリー使いにも最適な「Elqui Backpack」（18L：1万9800円、24L：2万2000円）。