タレントの西野未姫（25）が13日放送の日本テレビ系「ダウンタウンDX」（木曜後10・00）に出演。夫でお笑いコンビ「極楽とんぼ」山本圭壱（56）が冷蔵庫にうるさいことについて不満を漏らした。「山本さんが太ってるので、痩せさせようと思ってヘルシーなご飯を作って、去年10キロくらい痩せたんですよ」と西野。しかし、「味が薄い」とダメ出しされるといい、「プロテインで作った蒸しパンなのに“わしゃ鳥か”と文句を言って