厚生労働省が発表した最新の「2023年人口動態統計」によると、2023年の出生数は72万7288人で、前年の77万759人に比べて4万3471人減少し、調査開始以来最少となりました。出生数を母の年齢（5歳階級）別にみると、44歳以下の各階級で前年よりも減少しましたが、45歳以上では上昇しています。また、2023年合計特殊出生率（1人の女性が15〜49歳の間に産む子どもの数の平均）は、1.20で前年の1.26から0.06ポイント低下しました。次に、