13日、ドイツ・ミュンヘンで市民に車が突っ込んだ現場周辺を調べる警察官ら（共同）【ミュンヘン共同】路上にベビーカーや脱げた靴、ヘルメットが散乱し、フロントガラスにひびが入った白い車両を警察官が入念に調べていた。ドイツ南部ミュンヘンで13日、車が市民に突っ込んだ現場。世界各国から要人が参加するミュンヘン安全保障会議の開幕を翌日に控え、厳戒態勢が敷かれた市中心部は騒然となった。現場はミュンヘン中央駅に