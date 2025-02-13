グレーの「S210」！スバルは、2025年2月7日から2月9日までインテックス大阪（大阪市住之江区）で行われた「大阪オートメッセ2025」にて、スバルテクニカインターナショナル（STI）が開発したコンプリートカー「S210」のプロトタイプを展示しました。300馬力！スバルテクニカインターナショナル（STI）は、スバルのモータースポーツを統括しているスバルの子会社。WRCやニュルブルクリンク24時間レースなどの活動に加え、その知