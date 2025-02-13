ハンバーガーショップの「ロッテリア」とサンエックスの人気キャラクター「リラックマ」がコラボレーション！お弁当入れやちょっとしたお出かけに便利なランチトートバッグや限定描き下ろしステッカーなどが詰まった『いっしょに新生活♪ 春のリラックマ福袋』数量限定で登場する。☆スペシャルな福袋の中身を画像で見る（写真7点）＞＞＞全国の「ロッテリア」および「ゼッテリア」（※）にて、2月28日（金）から数量限定で、「