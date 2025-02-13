元HKT48でタレント、ピアニストの森保まどか(長崎市出身)がXを更新。レジェンド元スポーツ選手との2ショットを連続投稿した。森保は1月26日に放送されたBS10開局特番「長崎の日」に出演。長崎市に昨年開業した長崎スタジアムシティから生中継で、オリンピック4大会連続出場で金メダル3つを獲得した体操の内村航平さん(長崎県諫早市出身)やサッカー日本代表として活躍し、J1通算最多得点の大久保嘉人さん(福岡県苅田町出身)と共