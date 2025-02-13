2025年1月14日（火）にNHKホールにて自身初のホールワンマンを開催したanoが、Zepp東名阪を巡る対バン公演「ニャンオェちゃん vs チュープリくんツアー」を敢行し、2月12日（水）、13日（木）にZepp Hanedaにてファイナルとなる2DAYS公演を完遂した。オフィシャルレポートを掲載する。【画像】ano、対バン公演ファイナル（全9枚）2月3日（月）の名古屋公演には自身のツアーや主催フェス「DEAD POP FESTiVAL」にanoを招いたSiM、2月