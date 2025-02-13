22:30 米生産者物価指数（PPI）（1月） 予想0.2%前回0.2%（前月比) 予想3.2%前回3.3%（前年比) 予想0.3%前回0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想3.3%前回3.5%（食品・エネルギー除くコア・前年比) 米新規失業保険申請件数（02/02 - 02/08）22:30 予想21.5万件前回21.9万件 米失業保険継続受給者数（01/26 - 02/01） 予想188.7万件前回188.6万件 14