「中国地区選手権・Ｇ１」（１３日、徳山）圧倒的な強さで優勝戦のポールポジションを勝ち取った渡辺和将（３５）＝岡山・１０３期・Ａ１＝が、優勝戦でもインから難なく逃げ切って、地区選は初、Ｇ１は２０２２年４月の蒲郡周年以来２回目の優勝を飾った。通算では３２回目の優勝。２着には吉田拡郎（岡山）が入り、岡山勢でワンツーフィニッシュ。３着には船岡洋一郎（広島）が入った。１走目が６着発進だった渡辺。その時