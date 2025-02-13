１２日、鳴沙山・月牙泉風景区で撮影した満月。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌2月13日】旧暦1月15日の元宵節に当たる12日、中国甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で満月が柔らかな光を投げかけ、砂漠の景色と共に観光客らを魅了した。同風景区は2024年から照明設備などを改善し、夜間の絶景を一層引き立てている。１２日、鳴沙山・月牙泉風景区で撮影した満月。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１２日、ライトアップさ