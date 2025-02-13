「九州地区選手権・Ｇ１」（１３日、大村）定松勇樹（２３）＝佐賀・１２５期・Ａ１＝が４日目５、１０Ｒを連勝。得点率を８・５０まで伸ばし、３日目終了時点の３位から一気に浮上してトップ通過を決めた。まず前半の５Ｒを４カドからまくって快勝。さらに１０Ｒをイン逃げで制した。「１位通過を意識して走ってきた」と胸を張る。仕上げも順調で「伸びとかで特化している人とは差があるけど、自分のはきれいにまとまってい