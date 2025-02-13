（台南中央社）南部・台南市と埼玉県本庄市は13日、友好交流協定を結んだ。黄偉哲（こういてつ）台南市長は、交流を次の代まで続け、台南を本庄にある学校の修学旅行先にさせたいと期待を寄せた。両市は、2011年に本庄市の洋ラン栽培・販売会社が台南市に進出して大規模栽培を手掛けたことをきっかけに交流が生まれた。台南市政府によると、本庄市が海外の自治体と友好交流協定を結ぶのは初めて。埼玉県日台親善協会によれば、埼玉