【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「「CMの最後に僕が“I LOVE YOU SO”と言う場面があるんですけど、実際口に出して“I LOVE YOU SO”と言ったことがなかったのですごく恥ずかしかったです」（平野紫耀） 「イヴ・サンローラン・ボーテ アンバサダー」に就任した平野紫耀（Number_i）が、2月13日に表参道ヒルズ スペース オーで行われた同ブランドの記者会見に出席。平野のアンバサダ&#