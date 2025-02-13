13日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比150円安の3万9290円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万9461.47円に対しては171.47円安。出来高は4267枚となっている。 TOPIX先物期近は2758ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.59ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物