冬のトレンド服を着用したときの印象をひたすら見える化！ 低身長156cmの伊藤渚さんと、高身長168cmの門脇伶奈さんが同じアイテムを着比べ。冬といえばのダウンから、フェミニン派にも着やすいアイテムをピック！ショートダウンを身長別に着比べ！出典: 美人百花.comふわっと裾が広がったペプラムデザイン。ウエストに切り替えがほどこされているので、