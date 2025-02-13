（資料写真）１３日午後２時５０分ごろ、横浜市神奈川区子安通３丁目の国道１５号で、近くに住む小学３年の男子児童（９）が軽ワゴン車にはねられた。男子児童は病院に搬送され、意識不明の重体。神奈川署は同日、自動車運転処罰法違反（過失致傷）の疑いで、軽ワゴン車を運転していた同市保土ケ谷区岡沢町、配送業の男（５９）を現行犯逮捕した。署によると、男は「子どもをけがさせたことは間違いない」と供述、容疑を認め