B.brothersは、世界に89人！想いを着る『ハグT』の先行予約販売を「Makuake」にて2025年2月4日(火)から開始！ B.brothers『ハグT』 B.brothersは、世界に89人！想いを着る『ハグT』の先行予約販売を「Makuake」にて2025年2月4日(火)から開始しました。 ■商品概要世界で89人の共感者だけが持っているTシャツ『ハグT』が「XOcats(クロスオーキャッツ)」として「Makuake」で先行発売となります。発表される定番