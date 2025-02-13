ティーウェイ航空は、機内の頭上手荷物棚へのバッテリーなどの収納を禁止した。補助バッテリーはショート防止のため、個別梱包の上で短絡防止の措置を行うほか、過熱が発生した場合には直ちに乗務員に知らせるよう求めている。すでにマッチやライターは頭上手荷物棚への収納を禁止している。1月28日に釜山・金海国際空港で発生したエアプサン機の火災は、乗客が手荷物棚に収納したモバイルバッテリーが火元とみられると報じられて